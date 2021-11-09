Минобороны РФ: цель учений США в Чёрном море - военное освоение Украины

В Минобороны России заявили, что США и их союзники проводят учения в Чёрном море, потому что рассматривают регион, как предполагаемый театр военных действий в случае агрессии Украины.

В российском оборонном ведомстве считают, что США и их союзники по учениям в лице Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины рассматривают Чёрное море в качестве "предполагаемого театра военных действий" в случае, если Киев активизирует наступление в Донбассе и попытается силовым путём вернуть неподконтрольные территории.

В Минобороны считают, что цель военных манёвров — "военное освоение территории Украины".

В конце октября корабли Военно-морских сил США вошли в Чёрное море, чтобы принять участие в учениях с союзниками по НАТО. Сейчас в регионе находятся три американских судна — эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall.

В ответ на учения Россия провела в Чёрном море манёвры, направленные на поиск и уничтожение субмарин, с участием противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов", а также вертолета Ка-27М.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с американскими кораблями в Чёрном море. Он подчеркнул, что суда ВМС США "можно увидеть в бинокль или через прицел наших систем обороны”.





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