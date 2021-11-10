Власти Польши опасаются, что спецслужбы Белоруссии вооружат беженцев

По мнению пресс-секретаря правительства Польши Петра Мюллера, спецслужбы Белоруссии могут предоставить беженцам оружие для прорыва границы.

В интервью изданию Wirtualna Polska он заявил, что польские политики отрабатывают сценарии действий на тот случай, если белорусы вооружат нескольких человек из группы мигрантов. Пресс-секретарь польского правительства убеждён: использование оружия сделает ситуацию на польско-белорусской границе ещё более напряжённой.

"Конечно, белорусские власти скажут, что абсолютно не имеют к этому никакого отношения", — сказал Мюллер.

Он добавил, что многие беженцы уже пытались пробраться из Белоруссии на территорию Польши, ломая заграждения. Пограничникам пока удаётся контролировать их агрессию.

Восьмого ноября более 2 тысяч беженцев из стран Востока и Африки пришли к польско-белорусской границе. Среди них много женщин и детей. Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Александра Лукашенко в создании миграционного кризиса.

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