Лукашенко: в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие

Глава Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что в лагерь нелегальных беженцев на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы. По его мнению, это ещё сильнее усугубит миграционный конфликт.

На совещании с руководством Совета министров государства по актуальным вопросам президент поручил обеспечить медицинскую помощь беженцам, особенно беременным женщинам и маленьким детям. Он также потребовал подвезти для них сухие дрова.

"Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", — сказано на сайте главы Республики.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Запад стал всё сильнее пугать Белоруссию введением новых санкций. Он поручил премьер-министру Роману Головченко разобраться с этой проблемой.

Ситуация с нелегальными беженцами на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда туда направилась большая группа мигрантов, состоящая более чем из 2 тысяч человек. Власти Польши, Литвы и Латвии считают, что в кризисной ситуации виноваты белорусские политики.

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