Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России выполнили совместное патрулирование с истребителями Су-30СМ в воздушном пространстве Белоруссии. Лётчики успешно выполнили свою задачу.
В ходе патрулирования было отработано прикрытие самолётами ВС Белоруссии. Полёт продолжался 4 часа 36 минут. Бомбардировщики в общей сложности преодолели расстояние в 3 тыс. километров.
Мероприятия проведены в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против других стран, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Самолёты после патрулирования вернулись в места базирования. Совместные мероприятия ВВС и ПВО России и Белоруссии будут продолжены, подчеркнули в ведомстве.
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