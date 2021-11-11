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Российские бомбардировщики Ту-160 провели тренировку в небе над Белоруссией

Силовые структуры

Два бомбардировщика Ту-160 ВКС России выполнили совместное патрулирование с истребителями Су-30СМ в воздушном пространстве Белоруссии. Лётчики успешно выполнили свою задачу.

Российские бомбардировщики Ту-160 провели тренировку в небе над Белоруссией

В ходе патрулирования было отработано прикрытие самолётами ВС Белоруссии. Полёт продолжался 4 часа 36 минут. Бомбардировщики в общей сложности преодолели расстояние в 3 тыс. километров.

Мероприятия проведены в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлены против других стран, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Самолёты после патрулирования вернулись в места базирования. Совместные мероприятия ВВС и ПВО России и Белоруссии будут продолжены, подчеркнули в ведомстве.

  • 4 ноября президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали Военную доктрину Союзного государства.
  • Документ необходим для "повышения согласованности оборонной политики" двух государств, а также "адаптации задач МО с учётом изменения военно-политической обстановки".

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Два российских Ту-160 Дальней авиации совершили полет вдоль западной границы Республики Беларусь
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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