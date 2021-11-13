Лукашенко заявил, что никто не сможет взять Белоруссию и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова держать оборону на западных рубежах Союзного государства.

"Никто нас не сможет взять ни голыми руками, ни вооруженным образом. Только надо держать порох сухим. Это я вам гарантирую в Беларуси, что вы никогда не будете переживать за это направление, которое, к сожалению, стало важнейшим в наших оборонных мероприятиях", — сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская армия хорошо подготовлена и вооружена.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего", — сказал Лукашенко.

Ранее Минобороны Белоруссии начали совместные с РФ учения в связи с осложнившейся ситуацией на своих границах. По информации ведомства, 12 ноября на полигоне "Гожский" высадился совместный тактический воздушный десант Сил спецопераций Белоруссии и ВДВ РФ. В учениях задействовали самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, вертолёты белорусских ВВС и ПВО. В ходе занятий планируется отработать задачи по захвату и удержанию плацдарма, а также поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. После учений их участники вернутся в пункты постоянной дислокации.

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