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Лукашенко заявил, что никто не сможет взять Белоруссию и Россию

Силовые структуры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова держать оборону на западных рубежах Союзного государства.

Лукашенко заявил, что никто не сможет взять Белоруссию и Россию

"Никто нас не сможет взять ни голыми руками, ни вооруженным образом. Только надо держать порох сухим. Это я вам гарантирую в Беларуси, что вы никогда не будете переживать за это направление, которое, к сожалению, стало важнейшим в наших оборонных мероприятиях", — сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТа.

Лукашенко подчеркнул, что белорусская армия хорошо подготовлена и вооружена.

"Я Путину говорю: "Главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, чтобы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего", — сказал Лукашенко.

Ранее Минобороны Белоруссии начали совместные с РФ учения в связи с осложнившейся ситуацией на своих границах. По информации ведомства, 12 ноября на полигоне "Гожский" высадился совместный тактический воздушный десант Сил спецопераций Белоруссии и ВДВ РФ. В учениях задействовали самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации РФ, вертолёты белорусских ВВС и ПВО. В ходе занятий планируется отработать задачи по захвату и удержанию плацдарма, а также поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований. После учений их участники вернутся в пункты постоянной дислокации.

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Союзное государство...А оно вообще живо?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Александр Артамонов
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