Глава ФСВТС заявил о скорой поставке Индии первого дивизиона С-400

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Россия скоро поставит Индии первый дивизион ЗРК С-400.

"До конца года будет поставлен первый дивизион", — сказал Шугаев, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, передача Россией Индии пяти ракетных комплексов С-400 обернётся серьёзным тестом для администрации американского лидера Джозефа Байдена. В этом убеждён военный аналитик Пол Маклири.

По информации эксперта, партнёрство нашей страны с Индией в военной сфере давно волнует власти США. Пол Маклири заявил, что приближение поставок заставило правительство подумать о решении новой проблемы. По закону Вашингтон должен ввести санкции против своего партнёра Индии, поскольку её политики заключили крупный договор по вооружению с Россией.

Напомним, что три года назад власти Индии и России заключили договор о поставке С-400 стоимостью около пяти миллиардов долларов. Такой проект охарактеризовали как самую крупную сделку "Рособоронэкспорта".

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