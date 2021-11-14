Украинские военные уточнили, кого будут уничтожать при прорыве границы

Украинские военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады, ранее пообещавшие уничтожать мигрантов, если те попытаются прорваться на территорию Украины, уточнили, что будут уничтожать не мигрантов, а лиц, которые могут себя за них выдавать.

"Военнослужащие 61-й ОПЕБр ни в коем случае не будут применять оружие против мигрантов. Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника, и именно для борьбы с ними предназначена наша часть", — говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

Ранее украинские военные пообещали уничтожать мигрантов, скопившихся на белорусской границе, если те попытаются прорваться на территорию Украины.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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