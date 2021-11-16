В России испытали дрон-вертолёт "Термит" и запустили авиаракеты

Первые испытания запуска авиаракет с борта беспилотного вертолёта "Термит" провели российские военные. По сообщению гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова, корректируемые снаряды рассчитаны на дальность в шесть километров.

Как отметил Богатиков, это первый опыт в России по запуску ракет с борта беспилотного аппарата "Термит".

"Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолёта. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ", — цитирует гендиректора "Кронштадт" РИА Новости.

Ракеты разработали в концерне "Калашников" и представили в комплексе с дроном-вертолётом на форуме "Армия-2021".

Всего в боевую комплектацию входят три ракеты калибра 80 миллиметров. Сам же "Термит" оснастили оптико-локационной станцией. Машина с корректируемыми авиаснарядами способна уничтожать не только неподвижные одиночные цели, но и находящиеся в движении групповые.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.