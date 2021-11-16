Сегодня, 16 ноября, американский эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, который был задействован в учениях на воде, начал переход из Чёрного моря в Средиземное.
Отряд боевых кораблей военно-морских сил США продолжают расформировывать после тренировок. Ранее из акватории Чёрного моря убыли штабной корабль Mount Whitney и танкер. Ракетный эсминец USS Porter также приступил к запланированному транзиту в южном направлении.
Внеплановые тренировки начались 10 ноября. В российском правительстве обеспокоились действиями американских военнослужащих. Проводимые учения в Кремле назвали "дестабилизирующим фактором".
Дмитрий Песков отмечал, что президент РФ Владимир Путин следил за активностью США и НАТО в режиме реального времени.
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