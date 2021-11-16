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Белорусские журналисты пострадали от газа, применённого Польшей

Силовые структуры

В Белорусском союзе журналистов сообщили, что два представителя СМИ серьёзно пострадали от применения газа со стороны польских силовиков.

Белорусские журналисты пострадали от газа, применённого Польшей

Журналисты освещали напряжённую ситуацию с беженцами, которая складывается на белорусско-польской границе. Внезапно силовики применили газ для сдерживания потока мигрантов, пытающихся прорваться в ЕС.

"Оператору ОНТ полностью залили глаза газом, он обездвижен. Также пострадал корреспондент Sputnik Беларусь, в него тоже попал слезоточивый газ", — пояснили в союзе журналистов.

Врачи помогают не только представителям СМИ, но и мигрантам. Многие из них стали жаловаться на ухудшение самочувствия после распыления газа.

8 ноября к границе Белоруссии и Польши пришли более 2 тысяч нелегальных беженцев, среди которых много женщин и детей. Они уже неоднократно пытались пробраться через заграждения, однако польские власти приказали силовикам не пускать их в страну.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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