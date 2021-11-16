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Минобороны РФ уличило США в лицемерии из-за обвинений в создании рисков для МКС

Силовые структуры

В Минобороны РФ назвали лицемерными заявления Госдепа и Пентагона, которые обвинили РФ в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвали разработать универсальные нормы по освоению космического пространства.

Минобороны РФ уличило США в лицемерии из-за обвинений в создании рисков для МКС

На протяжении многих лет Россия призывает Соединённые Штаты и другие страны подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе, однако Вашингтон блокирует документ, отметили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве акцентировали внимание на то, что в 2020 году США создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, чтобы достичь военного преимущества в космосе. При этом Пентагон занимается разработкой и испытаниями на орбите новейших ударно-боевых средств, причём без каких бы то ни было оповещений, что оценивается Минобороны РФ, как угроза безопасности страны. В ответ Россия укрепляет обороноспособность, чтобы защититься от ударов из космоса, сообщает РИА Новости.

Накануне Россия провела испытания в космосе, что привело к поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д", который находится на орбите с 1982 года. В оборонном ведомстве РФ выразили уверенность, что США известно об отсутствии угрозы для МКС и спутников. Ранее аналогичные испытания в космосе уже проводились несколькими странами.

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МКС превратят в космический отель?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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