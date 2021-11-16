Шойгу заявил об успешном испытании противоспутниковой системы

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия успешно испытала противоспутниковую систему, которая "ювелирно" уничтожила старый российский спутник.

По словам главы оборонного ведомства, перспективная система "ювелирно поразила старый спутник", обломки которого не угрожают космической деятельности. Министра цитирует РИА Новости.

После этого США обвинили Россию в создании "рисков" для космонавтов Международной космической станции и призвали разработать универсальные нормы по освоению космического пространства. В Минобороны РФ назвали такие претензии лицемерными.

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