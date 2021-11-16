Минобороны РФ показало отсутсвие угроз для МКС после разрушения спутника

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором показало смоделированную траекторию движения фрагментов разрушенного спутника "Целина-Д" и орбиту Международной космической станции.

"На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров", — говорится в сообщении Минобороны, которое приводит РИА Новости.

Ведомство отмечает, что российская система контроля космического пространства отслеживает движение всех объектов и прогнозирует ситуацию.

В Минобороны подчеркнули, что фрагменты разрушенного спутника не несут никакой угрозы для МКС.

"Заявления о якобы существовавших рисках для МКС не соответствуют действительности", — говорится в сообщении.

Накануне Россия провела испытания в космосе, что привело к поражению недействующего российского космического аппарата "Целина-Д", который находится на орбите с 1982 года. В оборонном ведомстве РФ выразили уверенность, что США известно об отсутствии угрозы для МКС и спутников. Ранее аналогичные испытания в космосе уже проводились несколькими странами.