Украина провела учения с боевой стрельбой неподалёку от Крыма

Военнослужащие из Украины провели военные учения с боевой стрельбой на участке неподалёку от границы с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе командования объединённых сил ВС страны.

В тренировках были также задействованы вертолёты армейской авиации, танковая рота, батальон морской пехоты.

"На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым, состоялись батальонные технические учения со стрельбой и привлечением авиации", — сказано в официальном сообщении пресс-службы в Facebook.

Согласно легенде, передовое подразделение должно было дать отпор морской пехоте условного противника, пытавшегося прорвать оборону. Как пояснили в командовании объединённых сил ВС Украины, тренировочные испытания прошли успешно, военные выполнили все задачи и отразили атаку "агрессора".

Кроме того, в ведомстве назвали главную цель учений: они проводились, чтобы "каждый на своём месте принимал обоснованные решения".

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