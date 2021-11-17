Британцев возмутили призывы оказать военную помощь "киевской банде"

Читатели британского издания The Daily Telegraph раскритиковали призывы бывшего руководителя оборонного ведомства страны Майкла Фэллона предоставить военную помощь Украине.

По мнению подписчиков газеты, на Британию надвигается экономический кризис, поэтому властям стоит задуматься прежде всего о решении внутренних проблем.

"Отправка оружия киевской банде была бы опасной эскалацией", — написал один из пользователей.

Многие британцы также обвинили Фэллона в попытке разжечь конфликт и сформировать у иностранцев ненависть к РФ.

"Извините, но я не поддерживаю идею воевать за Украину. И к тому же наш флот не способен на такие боевые миссии", — подчеркнул читатель издания.

Ранее Фэллон заявил, что Евросоюз должен помочь украинскому народу справиться с "агрессией" России. Он предложил поставлять Киеву противотанковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и наступательное кибероружие.

В Кремле неоднократно сообщали, что РФ не собирается нападать на Украину.

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