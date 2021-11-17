Источник в Минобороны РФ: Черноморский флот за 1-10 часов уничтожит ВМС Украины

Высокопоставленный чиновник в Генштабе Минобороны РФ рассказал, что в случае нападения Украины на Крым Черноморскому флоту России потребуется от 50 минут до 10 часов, чтобы уничтожить все военные корабли и береговую военную инфраструктуру противника.

По словам капитана первого ранга в отставке, для отражения атаки со стороны Украины в Крыму создан "пузырь запрета доступа", включающий все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства, в том числе самолёты, десант, танковые, специальные и подразделения морской пехоты. Его слова приводит Telegram-канал "Главмедиа".

Источник в Генштабе Минобороны отметил, что вариант, при котором Россия первой начинает атаку, не рассматривается. Вероятность вступления в войну на стороне Украины ядерной державы, в частности США, оценивается, как минимальная. Морской офицер напомнил о боевых действиях в Южной Осетии в 2008 году, когда в Грузии находились инструкторы и советники НАТО, но при этом ни одна страна Североатлантического альянса не вмешалась в конфликт.

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