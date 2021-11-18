Мигранты рассказали о жестокости со стороны польских силовиков

Мигранты, которых вместе с детьми разместили в логистическом центре, пожаловались на жестокие действия со стороны польских силовиков.

После применения слезоточивого газа Польшей у многих беженцев начались проблемы со здоровьем. По словам медиков, некоторые дети обратились за помощью с поражением органов дыхания, передаёт ОНТ.

"Оба ребёнка пострадали, не могли вдыхать и кашляли кровью, поэтому мы перебрались сюда, страшно за детей", — сказала женщина из группы мигрантов.

Иранский фотограф, который собирался пробраться в ЕС и работать в Германии, тоже оказался на границе Польши и Белоруссии. Когда он увидел слезоточивый газ, испугался, что навсегда потеряет зрение и больше не сможет заниматься любимым делом.

Социальные работники сообщили, что голодных среди беженцев сейчас нет. Белорусские службы предоставляют им питание и тёплую одежду.

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