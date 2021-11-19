Военный аналитик Сабак: РФ намерена объединить ДНР и ЛНР с Крымом

Военный аналитик из Польши Юлиуш Сабак заявил, что Россия намерена начать вооружённое столкновение с Украиной для объединения ДНР и ЛНР с Крымом.

По мнению эксперта, в таком случае Кремль не стал бы оккупировать всю украинскую территорию, сосредоточившись лишь над побережьем Азовского моря. Именно там, отмечает Сабак, Россия якобы собирается установить свой контроль.

"Самый вероятный вариант — объединение ДНР и ЛНР с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь", — написал он в статье для Defence 24.

Польский аналитик также добавил, что вооружённый конфликт ударит по экономике и военным силам Киева. В результате Украина начнёт испытывать сложности с организацией морских перевозок, считает эксперт.

Он заключил, что Польша должна занять сторону Украины, если РФ действительно нападёт на страну.

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