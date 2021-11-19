Через японские юго-западные территориальные воды прошел корабль ВМС Народно-освободительной армии Китая.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны Японии, корабль является исследовательским.
Отмечается, что 18 ноября корабль прошёл возле острова Кутиноэрабу, относящегося к префектуре Кагосима. Это заметил японский патрульный самолет P-1.
Согласно сообщению, Минобороны Японии собирает дополнительные сведения о действиях китайского корабля.
Ранее сообщалось, что провокации китайских военных у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) продолжаются. По сообщениям японского канала NHK, китайские военные суда в очередной раз пересекли границу и вошли в японские воды. При этом суда начали сближение с оказавшимся неподалёку японским "рыболовом".
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