В Крыму оценили, смогут ли США прорвать оборону полуострова

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что у американских военных нет шансов для прорыва обороны полуострова.

По его словам, Крым обладает такими боевыми мощностями, которые позволят уничтожить агрессора на дальнем расстоянии, передаёт РИА Новости.

"Мечтать невредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю", — сказал Гемпель.

При этом он добавил, что с РФ сегодня не нужно говорить "языком силы". Тем не менее, отмечает политик, Крым готов отразить любую потенциальную агрессию благодаря самодостаточной группировке вооружённых сил. Гемпель порекомендовал американцам не обманывать себя и не врать международному сообществу.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу сообщал, что США якобы готовятся прорывать оборону России в Крыму.

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