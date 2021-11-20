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В Крыму оценили, смогут ли США прорвать оборону полуострова

Силовые структуры

Руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что у американских военных нет шансов для прорыва обороны полуострова.

В Крыму оценили, смогут ли США прорвать оборону полуострова

По его словам, Крым обладает такими боевыми мощностями, которые позволят уничтожить агрессора на дальнем расстоянии, передаёт РИА Новости.

"Мечтать невредно. Им только и остаётся геройствовать на страницах газет. Все шансы равны нулю", — сказал Гемпель.

При этом он добавил, что с РФ сегодня не нужно говорить "языком силы". Тем не менее, отмечает политик, Крым готов отразить любую потенциальную агрессию благодаря самодостаточной группировке вооружённых сил. Гемпель порекомендовал американцам не обманывать себя и не врать международному сообществу.

Ранее ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу сообщал, что США якобы готовятся прорывать оборону России в Крыму.

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Ни за какую цену: Россияне не отдадут Крым
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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