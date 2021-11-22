Bloomberg: Россия готовит атаку на Украину из Крыма и Белоруссии

Американская разведка утверждает, что Россия планирует организовать нападение на украинские земли в начале 2022 года с трёх направлений. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, для вторжения на Украину Кремль якобы призвал "десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времён масштабе". Также в материале сказано, что американцы отправили европейским партнёрам разведывательные данные, в том числе карты, на которых отражено наращивание вооружённых сил РФ неподалёку от Украины.

Как отмечают авторы статьи, Россия пересечёт границу со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию. Согласно предварительным оценкам США, в нападении будут участвовать около 100 тысяч военнослужащих из РФ, которых специально готовили для "длительной оккупации".

При этом в Штатах убеждены: многие тактические группы уже заняли свои позиции.

Ранее в Кремле заявляли, что Москва не собирается проявлять агрессию в отношении Украины, однако Запад продолжает публиковать сведения о подозрительной активности РФ на границе.

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