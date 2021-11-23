Шойгу заявил об отработке США сценария применения ядерного оружия против РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о существенном увеличении активности стратегических бомбардировщиков ВВС США неподалёку от границы РФ. Заявление прозвучало на переговорах с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам Российской Федерации, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", — цитирует российского министра РИА Новости.

По словам Шойгу, в ноябре во время учений Global Thunder 10 американских стратегических бомбардировщиков тренировались в отработке сценария применения ядерного оружия против России одновременно с двух направлений: Западного и Восточного.

Министр обороны отметил, что учения проходили в 20 километрах от границы РФ. На фоне "усиливающейся геополитической турбулентности" важно продолжать развитие сотрудничества между Москвой и Пекином.

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