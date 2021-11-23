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Начальники генштабов РФ и США обсудили вопросы международной безопасности

Силовые структуры

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с начальников штабов ВС США Марком Милли актуальные вопросы международной безопасности.

Начальники генштабов РФ и США обсудили вопросы международной безопасности

"Военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности", — сообщает "Интерфакс", ссылаясь на оборонное ведомство.

Накануне Милли обсудил с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным безопасность в Восточной Европе. Милли и Залужный "обменялись взглядами и оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

До этого депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что США "предали" Незалежную, признав Россию "большой силой". Его возмутили слова главы объединённого комитета начальников штабов Марка Милли. Милли в своём выступлении заявил, что "США, Китай и Россия — три великих государства современности и создают три полюса силы в мире".

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Александр Артамонов
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