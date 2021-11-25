Путин назначил нового главу ФСИН РФ

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ сменился руководитель. Соответствующие указы подписал 25 ноября российский президент Владимир Путин.

В соответствии с документами, тексты которых размещены на сайте Кремля, Александр Калашников освобождён от должности директора ФСИН. На этот пост назначен Аркадий Гостев.

"Назначить Гостева Аркадия Александровича директором Федеральной службы исполнения наказаний, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в указе.

Аркадий Гостев родился 11 февраля 1961 года в Рязанской области. С 1981 года начал службу в правоохранительных органах. В 1987 году окончил Московскую высшую школу милиции МВД СССР, в 2000 году — Академию управления МВД России.

В 2001–2003 был начальником штаба УВД по ЮАО Москвы, с 2006 года — и. о. начальника Управления обеспечения общественного порядка столичного ГУВД.

В 2010 году Гостева назначили заместителем начальника ГУВД по Москве, в 2012-м — замглавы МВД РФ.

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