МИД РФ: армия Украины перешла к наступлению в ряде районов Донбасса

Украинская армия ведёт наступление в нескольких районах Донбасса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В дипломатическом ведомстве сообщили, что ситуация в зоне конфликта накаляется и вызывает серьёзную тревогу. По словам Захаровой, "горячие головы" киевского режима почувствовали полную безнаказанность и начали решать проблемы внутри страны с применением силы, передаёт РИА Новости.

"Продолжает поступать информация об использовании запрещённых минским комплексом мер вооружений, которые поставляются на Украину странами НАТО", — подчеркнула официальный представитель МИД.

Она добавила, что вооружённые силы Украины перешли к наступательным действиям в районе населённых пунктов Гранитное и Старомарьевка.

Ранее экс-депутат Рады Олег Ляшко информировал, что, по его сведениям, украинский президент Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране с 1 декабря.

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