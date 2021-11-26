Кулеба: Украина будет защищаться всеми средствами в случае нападения России

Украина будет выстраивать свою защиту с помощью всех имеющихся средств, если Россия начнёт полномасштабное вторжение на её территорию. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Во время закрытой дискуссии с экспертами французских аналитических центров в области внешней политики, проходившей в онлайн-формате, руководитель украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что сегодня все усилия государства и партнёров должны быть направлены на удержание РФ от дальнейшего проявления "агрессии".

При этом, по его словам, Украина сможет отразить атаку российской армии в случае начала боевых действий, сообщается на сайте телеканала "Наш".

"Ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами", — сказал Кулеба.

Ранее экс-депутат Рады Олег Ляшко заявлял, что президент Владимир Зеленский намерен объявить военное положение в стране с 1 декабря.

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