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На Юге России начались масштабные военные учения: мотострелки и танки

Силовые структуры

В Южном военном округе стартовали масштабные военные учения с участием больше десяти тысяч солдат. Кроме того, в составе военных сил ЮВО также подготовку пройдут офицеры мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа.

На Юге России начались масштабные военные учения: мотострелки и танки

Для размещения личного состава на полигонах развёрнуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

"В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО", — цитирует сообщение пресс-службы ЮВО РИА Новости. 

По сообщению ведомства, в первой части учений военные отработают расчёт, слаживание отделений и экипажей. Вторая часть пройдёт в учебных классах и приказарменных учебно-материальных базах.

Программа боевой подготовки рассчитана и на весь следующий год.

"В 2022 году войдут в строй 3 новых полигона, будет поставлено 3 тысячи единиц технических средств обучения, более 170 комплектов полигонного оборудования и автоматизированных систем контроля обучения специалистов. Будет развёрнуто около 500 учебных мест по выполнению упражнений для армейской тактической стрельбы", — сообщает Минобороны РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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