Первую роту "Терминаторов" сформировали в Вооружённых силах РФ

Первая штатная, полностью укомплектованная рота из девяти БМПТ "Терминатор", появилась в Вооружённых силах России. Боевые машины с поддержкой танков выведут на военные учения уже в июне 2022 года, заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

По словам командующего, техника позволит решить ряд боевых задач.

"Глубоко убеждён, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах", — цитирует Лапина РИА Новости.

Как отметил генерал-полковник, "Терминаторы" успешно прошли все испытания и боевой состав освоил навыки управления машиной.

Для справки

"Терминатор" — гусеничная машина, которая может поражать танки и БМП, а также вести борьбу с вертолётами и низколетящими самолётами. Пока рота сформирована из девяти боевых машин. Планируется в будущем в Вооружённых силах батальон таких БМПТ.

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