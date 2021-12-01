На границе Афганистана и Ирана идут бои

На границе Афганистана и Ирана в районе Конг афганской провинции Нимроз начались бои между боевиками движения "Талибан"* и иранскими пограничниками.

"Ожесточённые бои идут с применением лёгкого и тяжёлого вооружения, талибы* попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не ясна", — сообщает информационное агентство Aamaj News.

Отмечается, что несколько иранских КПП перешли под контроль боевиков "Талибана".

"Несколько иранских пограничников были захвачены в плен после наступления талибов. Местные жители покинули этот район", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что свыше 380 человек планируют вывезти из Афганистана три самолёта Ил-76 Минобороны России. По информации министерства, самолёты военно-транспортной авиации вывезут из Кабула граждан РФ, стран-членов ОДКБ, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах. В настоящее время в кабульском аэропорту идёт посадка эвакуируемых.

"Талибан"* — террористическая организация, запрещена в РФ.

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