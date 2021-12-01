Украина опровергла информацию о "расстреле мигрантов" из Белоруссии

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о"расстреле мигрантов" из Белоруссии на украинской границе, опубликованную некоторыми СМИ.

"Государственная пограничная служба Украины отмечает, что эта информация является фейковой. Никаких групп незаконных мигрантов на границе с Республикой Беларусь, в том числе в районе Чернобыльской зоны, не было обнаружено", — говорится в сообщении в Facebook ведомства.

Ранее сообщалось, что Украина на границе с Белоруссией начала проводить специальную операцию "Полесье", которая предполагает усиление охраны и защиты границы. Власти занялись укреплением пограничной территории, чтобы не допустить прорыва мигрантов, которые могут прийти с белорусской стороны.

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