Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* подтвердило прекращение боёв на границе страны с Ираном.
Как соообщает Tolo News со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры во временном кабмине страны Билала Карими, бои происходили в уезде Канг западной провинции Афганистана Нимроз.
Ранее на границе Афганистана и Ирана в районе Конг афганской провинции Нимроз начались бои между боевиками движения "Талибан"* и иранскими пограничниками. Отмечалось, что несколько иранских КПП перешли под контроль боевиков "Талибана"*.
"Талибан"* — террористическая организация, запрещена в РФ.
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