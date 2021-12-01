Талибы* сообщили о прекращении боёв на границе с Ираном

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан"* подтвердило прекращение боёв на границе страны с Ираном.

Как соообщает Tolo News со ссылкой на второго заместителя министра информации и культуры во временном кабмине страны Билала Карими, бои происходили в уезде Канг западной провинции Афганистана Нимроз.

Ранее на границе Афганистана и Ирана в районе Конг афганской провинции Нимроз начались бои между боевиками движения "Талибан"* и иранскими пограничниками. Отмечалось, что несколько иранских КПП перешли под контроль боевиков "Талибана"*.

"Талибан"* — террористическая организация, запрещена в РФ.

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