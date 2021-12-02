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Чебоксарцы развели "женихов из Китая" на $40 тысяч

Силовые структуры » МВД

Пятеро жителей республики Марий Эл задержаны полицией за "международное мошенничество": они создали женские аккаунты на сайтах знакомств и "развели" поклонников из Китая на $40 тысяч.

Чебоксарцы развели "женихов из Китая" на тысяч

"Длительная переписка в интернете в конце концов привела к тому, что граждане Китая выразили желание пригласить собеседниц в свою страну, чтобы жениться на них и жить вместе, — рассказал подполковник полиции Михаил Игнатьев. — Оплату проезда и других "дорожных расходов" женихи взяли на себя. Но после получения денег "невесты" на связь выходить перестали".

Жертвами стали как минимум (это те, кто известен следователям) трое граждан Поднебесной. Им от 42 до 56 лет. Проживают они в городах Ухань, Синин и Ганьчжоу.

Афера вскрылась случайно. Оперативники пришли проверить квартиру на предмет употребления запрещенных веществ. Оказавшись внутри, они увидели обстановку, напоминающую колл-центр с множеством ноутбуков, мобильных телефонов и банковских карт.

Следователи выяснили, что помещение снимали пятеро жителей Марий Эл, которые использовали его для вымогательства денег у иностранцев. Всем пятерым мужчинам предъявлены обвинения в мошенничестве.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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