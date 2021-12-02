Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие два месяца на границе республики с Украиной пройдут двухэтапные российско-белорусские учения.
По его словам, уже есть договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным об организации военных тренировок, передаёт РИА Новости.
"Мы должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — подчеркнул Лукашенко.
При этом он добавил, что конкретных планов по проведению учений пока нет, они находятся в стадии разработки. Однако, как отметил белорусский лидер, первый этап точно состоится в зимний период.
"К этому всё готово", — уточнил президент страны.
Ранее власти Белоруссии заявляли о "тревожных нападках" со стороны Украины и западных государств.
Вместе с тем США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "нападения" на украинские земли и "агрессивных намерениях", хотя в Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не собирается воевать с другими государствами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".