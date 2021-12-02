Лукашенко: Белоруссия и Россия проведут совместные учения на границе с Украиной

Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие два месяца на границе республики с Украиной пройдут двухэтапные российско-белорусские учения.

По его словам, уже есть договорённость с президентом РФ Владимиром Путиным об организации военных тренировок, передаёт РИА Новости.

"Мы должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — подчеркнул Лукашенко.

При этом он добавил, что конкретных планов по проведению учений пока нет, они находятся в стадии разработки. Однако, как отметил белорусский лидер, первый этап точно состоится в зимний период.

"К этому всё готово", — уточнил президент страны.

Ранее власти Белоруссии заявляли о "тревожных нападках" со стороны Украины и западных государств.

Вместе с тем США и НАТО обвиняют Россию в подготовке "нападения" на украинские земли и "агрессивных намерениях", хотя в Кремле уже неоднократно заявляли, что РФ не собирается воевать с другими государствами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.