Россия прикрыла "Бастионом" Тихий океан в районе Курил

Россия впервые развернула ракетный комплекс "Бастион" на острове Матуа в Тихом океане.

Об этом сообщило Минобороны страны.

"Бастион" — это мобильная оборонительная система, которая может атаковать надводные корабли.

Матуа — населенный участок суши недалеко от центра Курильских островов. После Второй мировой войны он перешел под контроль Советского Союза. До этого здесь находилась большая японская база. Сейчас она находится в центре российских усилий по наращиванию военного присутствия в Тихом океане.

"Ракетные экипажи Тихоокеанского флота будут круглосуточно дежурить на этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды для контроля прилегающей акватории и зон пролива”, — говорится в сообщении командования Восточного военного округа.

Как отметили в Минобороны, на отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту. Личный состав уже заступил на боевое дежурство.

Мобильный береговой ракетный комплекс "Бастион" вооружен сверхзвуковой самоходной противокорабельной ракетой "Оникс". Он предназначен для уничтожения надводных кораблей всех типов.

В своем Телеграмм-канале военный корреспондент Александр Коц описал остров Матуа как не имеющий ничего, кроме "вулкана Сарычева, лис и мышей”.

"Мы с военными пять лет назад исследовали остров вдоль и поперек, — написал Коц. — Одной из целей экспедиции было выяснить, как осуществлялось водоснабжение японского гарнизона. Там была целая система каналов, бетонных резервуаров для дождевой воды и так далее. Потому что, если построить здесь базу, понадобится вода. Японская загадка была решена”.