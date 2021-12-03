Россия впервые развернула ракетный комплекс "Бастион" на острове Матуа в Тихом океане.
Об этом сообщило Минобороны страны.
"Ракетные экипажи Тихоокеанского флота будут круглосуточно дежурить на этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды для контроля прилегающей акватории и зон пролива”, — говорится в сообщении командования Восточного военного округа.
Как отметили в Минобороны, на отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту. Личный состав уже заступил на боевое дежурство.
В своем Телеграмм-канале военный корреспондент Александр Коц описал остров Матуа как не имеющий ничего, кроме "вулкана Сарычева, лис и мышей”.
"Мы с военными пять лет назад исследовали остров вдоль и поперек, — написал Коц. — Одной из целей экспедиции было выяснить, как осуществлялось водоснабжение японского гарнизона. Там была целая система каналов, бетонных резервуаров для дождевой воды и так далее. Потому что, если построить здесь базу, понадобится вода. Японская загадка была решена”.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".