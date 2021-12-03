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Россия прикрыла "Бастионом" Тихий океан в районе Курил

Силовые структуры

Россия впервые развернула ракетный комплекс "Бастион" на острове Матуа в Тихом океане.

Россия прикрыла "Бастионом" Тихий океан в районе Курил

Об этом сообщило Минобороны страны.

  • "Бастион" — это мобильная оборонительная система, которая может атаковать надводные корабли.
  • Матуа — населенный участок суши недалеко от центра Курильских островов. После Второй мировой войны он перешел под контроль Советского Союза. До этого здесь находилась большая японская база. Сейчас она находится в центре российских усилий по наращиванию военного присутствия в Тихом океане. 

"Ракетные экипажи Тихоокеанского флота будут круглосуточно дежурить на этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды для контроля прилегающей акватории и зон пролива”, — говорится в сообщении командования Восточного военного округа.

Как отметили в Минобороны, на отдалённом острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту. Личный состав уже заступил на боевое дежурство.

  • Мобильный береговой ракетный комплекс "Бастион" вооружен сверхзвуковой самоходной противокорабельной ракетой "Оникс". Он предназначен для уничтожения надводных кораблей всех типов.

В своем Телеграмм-канале военный корреспондент Александр Коц описал остров Матуа как не имеющий ничего, кроме "вулкана Сарычева, лис и мышей”.

"Мы с военными пять лет назад исследовали остров вдоль и поперек, — написал Коц. — Одной из целей экспедиции было выяснить, как осуществлялось водоснабжение японского гарнизона. Там была целая система каналов, бетонных резервуаров для дождевой воды и так далее. Потому что, если построить здесь базу, понадобится вода. Японская загадка была решена”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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