Политолог оценил вероятность участия НАТО на стороне Украины в конфликте с РФ

Страны НАТО готовы поддержать Украину лишь советами, в реальном конфликте они не будут участвовать. Об этом заявил украинский политолог, экономист Александр Дудчак, комментируя Pravda.Ru дальнейшие планы альянса по оказанию военной помощи Киеву, о которых сообщил журналист Юрий Бутусов в своём Facebook.

По словам эксперта, Украина сегодня не обладает мощными запасами вооружения. Несмотря на то, что Запад предоставил стране "Джавелины", ей всё ещё не хватает снарядов, ракет РСЗО и другой техники.

"Никто из представителей НАТО живьём в конфликте участвовать не будет. Разве что советом, поддержкой помогут. Позиция такая: денег и оружия в большом количестве не дадим, но вы держитесь. Если действительно начнутся боевые действия, то они быстро закончатся утратой украинской государственности", — сказал Дудчак.

Собеседник издания отметил, что альянс точно не намерен терять своих военных, выступая на стороне Украины в гипотетической войне.

"Просто готовится общественное мнение. Если Украина решит напасть на Донбасс, то это не останется без ответа РФ. Киев и НАТО рассчитывают, что выдадут реакцию России как начало агрессии против Украины", — заключил политолог.

Ранее главред украинского портала "Цензор.нет" Бутусов заявил, что в случае вторжения РФ на территорию Украины Североатлантический альянс незамедлительно направит Киеву дополнительные партии оружия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.