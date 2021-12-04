Посол Украины в Анкаре подтверждает заказ на новые "Байрактары"

Украина разместила в Турции новый заказ на беспилотники "Байрактар", несмотря на предупреждение Путина Эрдогану.

Статья в Bloomberg о том, что сейчас принимаются заказы, по меньшей мере, ещё на две дюжины дронов, появилась спустя часы после телефонного разговора между президентами России и Турции, где обсуждались вопросы использования "Байрактаров" на Украине.

В статье указывается, что Турция продала Украине значительно больше боевых беспилотников, чем сообщалось ранее, и в ближайшее время будут заключены новые сделки, пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Турции.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на стадии разработки находятся новые сделки, в том числе о совместном производстве Турцией космических ракет, подобных украинскому "Зениту-2".

По словам другого высокопоставленного турецкого чиновника, военное сотрудничество с Киевом "дает Анкаре рычаги воздействия на Москву".

В телефонном разговоре с президентом Турции, 3 ноября, касаясь темы Украины, президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

В сообщении Кремля подчеркивается, что Путин указал на необходимость отказа Киева от попыток силового воздействия на Донбасс.

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар в своем посте в Твиттере поделился изображениями моделей "Байрактар Акынджы" и "Байрактар TB2" с гербом ВВС Украины .

"Байрактар"

"В настоящее время модели, но, надеюсь, скоро станут реальностью, написал посол. и, таким образом, подтвердил информацию Bloomberg.

Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников Baykar Makina отказались комментировать эту информацию.

Киев и Анкара заключили контракт на поставки "Байрактаров" в 2018 году. Неофициально сообщалось о покупке шести беспилотников и трех станций управления к ним. Поставки были завершены в ноябре 2019 года, сумма контракта оценивалась в 69 млн долларов.

"Байрактар Акынджы" имеет большую рабочую высоту по сравнению с TB2, этот дрон сможет контролировать более широкие области.