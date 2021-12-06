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Первые вертолёты Ми-8АМТШ-ВН поступили в российскую армию

Силовые структуры

Новейшую модификацию вертолёта Ми-8 начали поставлять в российскую армию.

Первые вертолёты Ми-8АМТШ-ВН поступили в российскую армию

Как сообщил источник РИА Новости, первые машины Ми-8АМТШ-ВН уже получены российскими военными.

По словам собеседника агентства, в настоящее время подписано два контракта на поставку вертолётов для армии в 2021–2022 годах. Количество машин, которые должны получить военные, не раскрывается.

  • Вертолёты Ми-8АМТШ-ВН предназначены для огневой поддержки спецназа.

Машину модифицировали, учитывая опыт применения вертолётов в условиях боевых действий, в том числе в Сирии.

Максимальная скорость вертолёта увеличена до 280 километров в час, максимальный взлётный вес — до 13,5 тонны.

Машину оснастили комплексом обороны "Президент-С", распознающим в автоматическом режиме пуск ракет по вертолёту и выбрасывающим ложные тепловые цели.

Пол кабины экипажа и грузового отсека машины закрыли съёмной облегченной кевларовой бронёй.

Обновлено вооружение вертолёта. Помимо стрелково-пушечного оружия, неуправляемых ракет и бомб, он оснащён управляемыми ракетами.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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