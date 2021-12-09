Юрист: эффект от поправок в закон "О полиции" может оказаться неоднозначным

Эффект от принятых Госдумой поправок в закон "О полиции", расширяющих полномочия правоохранителей, может оказаться неоднозначным, полагает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Как пояснила она Москве 24, утверждённые изменения в законодательстве помогут полицейским в экстренных ситуациях, разрешив им действия, на которые они раньше не имели права.

Вместе с тем юрист указала на возможность ущемления прав законопослушных граждан в связи с принятием поправок.

Спиридонова добавила, что изменения в закон "О полиции" внесены, возможно, в том числе для того, чтобы привести к единообразию полномочия среди российских силовых ведомств.

Поправки в закон "О полиции" приняты Госдумой 8 декабря. Они расширяют полномочия правоохранителей, позволяя им в ряде определённых случаев вскрывать автомобили и проникать в них, осуществлять оцепление территорий и зданий, а также осматривать граждан, их вещи и транспорт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.