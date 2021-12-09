Руководитель Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе брифинга сообщил, что противозаконное присутствие армии США в Сирии негативно влияет на противостояние террористам.
По словам Герасимова, из-за американских военных вооружённые группы экстремистов расширяют своё влияние в Сирии.
"Этому способствует нелегитимное военное присутствие Соединённых Штатов и ряда других стран на территории Сирии, которое снижает эффективность борьбы с террористическими отрядами", — подчеркнул Герасимов, слова которого цитирует ТАСС.
Российские солдаты уничтожают террористов и возвращают беженцев, отметил начальник Генштаба. Герасимов также рассказал о восстановлении военными инфраструктуры и суверенитета Сирии. По данным руководителя Генштаба, на территории района "Идлиб" Турция и РФ обеспечивают режим прекращения огня.
Ранее американскую авиабазу Аль-Джир в провинции Хасаке обстреляли ракетами. По информации сирийских властей, США оккупировали такие регионы, как:
В Сирии заявляли, что Вашингтон похищает нефть и занимается "государственным пиратством".
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