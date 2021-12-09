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Глава Генштаба Герасимов: более 95% установок для ядерных ракет готовы к пускам

Силовые структуры

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что более 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил постоянно готовы к боевому применению.

Глава Генштаба Герасимов: более 95% установок для ядерных ракет готовы к пускам

По словам Герасимова, в Ракетных войсках идёт перевооружение на комплексы "Ярс" и "Авангард". Его цитирует РИА Новости.

Также начальник Генштаба анонсировал принятие на вооружение ещё одного атомного подводного крейсера с баллистическими ракетами "Булава". Он отметил, что Россия активно модернизирует стратегические ракетоносцы.

Герасимов подчеркнул, что российская ядерная триада способна обеспечивать задачи сдерживания потенциального противника. При этом Россия соблюдает Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Ранее Герасимов заявил, что попытки силового урегулирования в Донбассе будут пресекаться. Он назвал ложью распространяемую в прессе информацию о том, что Россия якобы готовится напасть на Украину. Перемещение российских войск, которое беспокоит НАТО, является боевой подготовкой, которая осуществляются внутри страны и не требует уведомления.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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