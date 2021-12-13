В России создали противогаз-бронешлем для защиты от оружия массового поражения

Специалисты 27-го научного центра Минобороны России инновационный противогаз-бронешлем. Предполагается, что он может защитить как при применении оружия массового поражения, так от обычных патронов и осколков.

Так, согласно информации, шлем способен среагировать на угрозу применения химического оружия за 3-4 секунды.

"Шлем состоит из корпуса, защитного стекла — забрала, переговорного устройства, клапана выдоха, фильтрующе-сорбирующих (поглощающих газы и другие вещества) элементов (ФСЭ), а также устройства для безопасного приёма жидкости", — пишет РИА Новости.

Противогаз способен защитить от радиоактивной пыли, вредных выбросов и "отразить" удары обычного оружия. Также речь идёт и о биологическом оружии.

По данным научного центра, шлем способен сократить вероятность поражения войск до 50 раз в отличие от имеющихся средств защиты.

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