ФСБ остановила 106 неонацистов группировки "М.К.У" в 37 регионах РФ

В России обнаружили 106 членов неонацистской украинской группировки "М.К.У", которые планировали теракты и массовые убийства. Об этом рассказали в ФСБ России.

Неонацисты действовали в 37 регионах РФ. По данным правоохранителей, "М.К.У" ("Маньяки. Культ убийц") создал Егор Краснов. Его объявили в международный розыск. Также в ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины покровительствуют этой неонацистской группировке.

"В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения", — рассказали правоохранители, слова которых приводит РИА Новости.

В Пензенской области и Коми в ходе обыска домов 13 экстремистов нашли гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, пневматические и охолощённые пистолеты. Вместе с этим предполагаемые преступники хранили перцовые баллончики, много холодного оружия и автоматы. Правоохранители выяснили, что Краснов отправлял этим неонацистам инструкции. Вероятно, членов "М.К.У" привлекут к уголовной ответственности.

Организация "М.К.У" возникла в 2018 году на территории Украины. Члены этой группировки пытаются уничтожать людей, которые не обладают славянской внешностью. Также от насилия "М.К.У" могут пострадать алкоголики, наркоманы, бездомные люди.

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