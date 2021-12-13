EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Какое имущество Лепс поделит с супругой при разводе
Пять человек ранены после стрельбы возле ночного клуба в Курской области
СК возбудил уголовное дело после взрыва в Серпуховском женском монастыре
Сертификаты о перенесённом COVID-19 в РФ начнут выдавать после теста на антитела
Саакашвили призвал граждан Украины принять участие в акции FreeMisha
Стало известно о новом способе обмана клиентов "Пятёрочки" и "Л'Этуаль"
Парень, который устроил взрыв в женском монастыре, умер от потери крови
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Цыганова покинула шоу "Суперстар! Возвращение" после ссоры с жюри

ФСБ остановила 106 неонацистов группировки "М.К.У" в 37 регионах РФ

Силовые структуры

В России обнаружили 106 членов неонацистской украинской группировки "М.К.У", которые планировали теракты и массовые убийства. Об этом рассказали в ФСБ России.

ФСБ остановила 106 неонацистов группировки "М.К.У" в 37 регионах РФ

Неонацисты действовали в 37 регионах РФ. По данным правоохранителей, "М.К.У" ("Маньяки. Культ убийц") создал Егор Краснов. Его объявили в международный розыск. Также в ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины покровительствуют этой неонацистской группировке.

"В числе задержанных сторонников "М.К.У." установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Егора Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Ещё двое задержанных подозреваются в подготовке вооружённых нападений на образовательные учреждения", — рассказали правоохранители, слова которых приводит РИА Новости.

В Пензенской области и Коми в ходе обыска домов 13 экстремистов нашли гладкоствольное и нарезное охотничье оружие, пневматические и охолощённые пистолеты. Вместе с этим предполагаемые преступники хранили перцовые баллончики, много холодного оружия и автоматы. Правоохранители выяснили, что Краснов отправлял этим неонацистам инструкции. Вероятно, членов "М.К.У" привлекут к уголовной ответственности.

Организация "М.К.У" возникла в 2018 году на территории Украины. Члены этой группировки пытаются уничтожать людей, которые не обладают славянской внешностью. Также от насилия "М.К.У" могут пострадать алкоголики, наркоманы, бездомные люди.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Планировали взрывы и нападения: ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в девяти городах
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях вакцинации для защиты от "омикрона"
Какое имущество Лепс поделит с супругой при разводе
Пять человек ранены после стрельбы возле ночного клуба в Курской области
СК возбудил уголовное дело после взрыва в Серпуховском женском монастыре
Сертификаты о перенесённом COVID-19 в РФ начнут выдавать после теста на антитела
Саакашвили призвал граждан Украины принять участие в акции FreeMisha
Стало известно о новом способе обмана клиентов "Пятёрочки" и "Л'Этуаль"
Парень, который устроил взрыв в женском монастыре, умер от потери крови
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Цыганова покинула шоу "Суперстар! Возвращение" после ссоры с жюри
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Ирина Шлионская Как правильно прорабатывать психотравмы? Ирина Шлионская Любовь Степушова И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Назарбаев назвал причины развала Советского Союза
Общество
Назарбаев назвал причины развала Советского Союза
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников