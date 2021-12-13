Генерал ВСУ Кривонос: в случае войны с Украиной армия РФ быстро дойдёт до Киева

В случае войны российская армия сможет быстро добраться до Киева, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Украины, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос.

Он подчеркнул: если начнётся война, РФ будет использовать современное оружие и авиацию "по примеру Югославии конца 90-х". По словам генерала, главной задачей военных из России станет запугать киевских политиков, передаёт РИА Новости.

"Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдёт, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы", — сказал Кривонос.

Он добавил, что таких действий со стороны РФ вполне достаточно, чтобы украинское правительство приняло решение о капитуляции.

В западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что Россия готовится к вооружённому нападению на Украину, сосредотачивая свои войска у границ страны. В Кремле призывают не верить фейковой информации. Как неоднократно отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва никому не угрожает.

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