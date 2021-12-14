Новосибирский авиационный завод имени Чкалова провёл выкатку первого лётного образца ударного БПЛА С-70 "Охотник" с плоским реактивным соплом. Об этом сообщил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
"Выкатка БПЛА фиксирует завершение сборки изделия в целом, оснащение его всем необходимым бортовым оборудованием… и переход к комплексным наземным отработкам для подготовки к первому вылету", — цитирует замминистра РИА Новости.
По словам Криворучко, для производства С-70 требуется полный цикл разработки и испытаний всех комплектующих. В отличие от ряда зарубежных беспилотников сборка "Охотника" из уже представленных на рынке деталей невозможна.
Замминистра назвал С-70 высокоинтеллектуальной системой, приспособленной для решения широкого круга задач в одиночку, в группе, а также вместе с самолётами.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что надеется на завершение работ по новому БПЛА к 2022 году, после чего станет возможно заключение долгосрочного контракта на поставку С-70 в Вооружённые силы.
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