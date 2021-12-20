Экс-глава Минздрава Хакасии получил срок за превышение полномочий

Абаканский городской суд признал бывшего министра здравоохранения Хакасии и его первого заместителя виновными в превышении должностных полномочий. Согласно материалам дела, они направили санавиацию на место ДТП, в котором пострадали коллеги.

Однако обвинение сочло, что для экстренных мер и направления спецподразделения скорой медицинской помощи на место аварии в Кузбасс, не было оснований.

"В отсутствие медицинских показаний приняли решение о транспортировке с применением санитарной авиации в республиканскую больницу двух своих коллег, попавших в дорожно-транспортное происшествие и находившихся в учреждении здравоохранения Кемеровской области", — цитирует сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РИА Новости.

Согласно информации ведомства, кроме того, что вертолёт отправили без надобности, это понесло существенные финансовые потери для бюджета.

"Допущено неправомерное расходование бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Здравоохранение", на общую сумму более 900 тысяч рублей", — сообщили в ведомстве.

Так, судом было назначено наказание в виде условного лишения свободы:

экс-министру — 3 года условно,

заместителю — 2 года условно.

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