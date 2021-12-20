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Глава СНБО Украины: у нас есть "оружие", на которое никто не обращает внимания

Силовые структуры

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, у страны есть "секретное оружие", которое поможет ответить на возможную "атаку" со стороны России.

Глава СНБО Украины: у нас есть "оружие", на которое никто не обращает внимания

В эфире телеканала "Апостроф" он заявил, что нехватка современной техники не помешает украинской армии дать отпор в случае нападения на государство.

"У нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания, — это наш дух", — уточнил Данилов.

Руководитель СНБО подчеркнул: жители Украины всегда обладали "внутренним духом свободы". Кроме того, по его мнению, они чувствуют большую ответственность за судьбу страны.

В последнее время в западных СМИ регулярно появляются материалы о "готовящемся нападении" РФ на Украину. В Кремле призывают не верить этой информации. Как отмечал Дмитрий Песков, Россия никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках своей территории.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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