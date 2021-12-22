Welt: НАТО повысил боеготовность сил быстрого реагирования из-за действий РФ

Североатлантический альянс повысил боевую готовность сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) в связи с "наращиванием российских войск" вблизи Украины, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на дипломата НАТО.

По словам западного политика, это первая конкретная военная мера альянса. Он подчеркнул, что НАТО увеличил численность военнослужащих в группе быстрого реагирования до 40 тысяч человек.

Кроме того, в статье сказано, что объединённая оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в состав NRF, вскоре начнёт "развёртывание в районе кризиса".

Дипломат НАТО добавил, что силы специального назначения и логистики также могут отреагировать на возможное ухудшение ситуации у границ Украины.

Решение об укреплении мощностей руководство Североатлантического альянса утвердило на прошлой неделе. При этом официальный представитель НАТО отказался от комментариев.

Ранее МИД РФ направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. В одном из пунктов Североатлантическому альянсу предлагается прекратить расширение на восток, в том числе на украинские территории.

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