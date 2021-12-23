Шойгу: Попытки Запада изолировать российских военных тщетны

Усилия западных стран по вытеснению России с мировой оборонной арены не оправдываются, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что "у Москвы много партнеров по военному сотрудничеству во всем мире":

"Российская армия взаимодействует с вооруженными силами 109 стран. Это наглядное подтверждение тщетности попыток западных стран изолировать Россию на международной арене”, — сказал Шойгу.

Особо же он отметил важность связей между Москвой и Пекином, сообщив:

"В этом году мы провели третье совместное воздушное и первое морское патрулирование с Народно-освободительной армией Китая. Две страны продолжат эту работу”.

Высказывания Шойгу прозвучали на фоне растущей напряженности между Москвой и западными лидерами в последние недели из-за обвинений в том, что Россия планирует вторгнуться на Украину.

Напомним, ни вторжения, ни доказательств о планах его совершить нет, а "пальцем не погрозил", наверное, только ленивый. Например:

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