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Экс-офицер ЦРУ: подготовка украинских "партизан" может привести к катастрофе

Силовые структуры

Экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди заявил, что возможная подготовка украинцев "для ведения боевых действий в ходе партизанской войны" с РФ, скорее всего, приведёт к катастрофе.

Экс-офицер ЦРУ: подготовка украинских "партизан" может привести к катастрофе

Ранее в западных СМИ распространились публикации, в которых сообщалось, что разведка США якобы тайно тренирует жителей Украины перед возможным нападением России на страну. По мнению Джиральди, американцы не должны этим заниматься, так как их действия можно расценить как военное преступление, передаёт РИА Новости.

"В этом конкретном случае последствия могут быть попросту катастрофическими для всех вовлечённых сторон", — подчеркнул бывший офицер ЦРУ.

Он также добавил, что США поддерживают провокации. Об этом свидетельствуют постоянные поставки оружия Киеву, заключил Джиральди.

В Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ не готовится к войне с Украиной, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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