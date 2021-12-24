Путин заявил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Президент России Владимир Путин заявил, что утром 24 декабря российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон".

"Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности", — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Президента цитирует РИА Новости.

Лидер страны напомнил, что новейшая ракета эффективно уничтожает морские и наземные цели.

Глава государства поздравил и поблагодарил разработчиков, инженеров и конструкторов, которые работали над гиперзвуковой системой "Циркон".

"Циркон" или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая развивает скорость 7,4 тысяч километров в час. За две с половиной минуты она способна преодолеть 250 километров. Летящие на такой скорости ракеты сейчас не может перехватить ни одна система в мире. Ракетами типа "Циркон" будут оснащаться корабли и атомные субмарины, а также самолёты и береговые подвижные ракетные комплексы.