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Путин заявил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

Силовые структуры

Президент России Владимир Путин заявил, что утром 24 декабря российские военные провели успешный залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон".

Путин заявил об успешном пуске гиперзвуковой системы "Циркон"

"Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности", — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию. Президента цитирует РИА Новости.

Лидер страны напомнил, что новейшая ракета эффективно уничтожает морские и наземные цели.

Глава государства поздравил и поблагодарил разработчиков, инженеров и конструкторов, которые работали над гиперзвуковой системой "Циркон".

"Циркон" или 3M22 — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, которая развивает скорость 7,4 тысяч километров в час. За две с половиной минуты она способна преодолеть 250 километров. Летящие на такой скорости ракеты сейчас не может перехватить ни одна система в мире. Ракетами типа "Циркон" будут оснащаться корабли и атомные субмарины, а также самолёты и береговые подвижные ракетные комплексы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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